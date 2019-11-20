أخبار مصر | فرج عامر: اعتراف البنك الأوروبي بتحسن الاقتصاد المصري يرجع لـ"الإصلاحات التنموية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: اعتراف البنك الأوروبي بتحسن الاقتصاد المصري يرجع لـ"الإصلاحات التنموية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اعتراف البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والذي استعرض تقريره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "حوكمة أفضل.. اقتصاديات أفضل 2018- 2019"، والذي يقيس نتائج تحول البلدان إلى اقتصادات السوق المستدامة، مستندًا في ذلك على 5 مؤشرات فرعية تتراوح النتائج بها من 1 إلى 10 نقاط، وتعد الـ10 نقاط حدودًا صناعية تتوافق مع معايير اقتصاد "السوق المستدام" يرجع إلى نجاح الإصلاحات والبرامج التنموية التي تنفذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عامر، أن التقرير أبرز تحسن الدرجات التي حصلت عليها مصر بشكل عام في هذا التقرير؛ لتسجل 3.08 نقطة في عام 2019، مقارنة بـ2.96 نقطة في عام 2018، مُشيرًا إلى أن مصر حققت 4.83 نقطة في عام 2019 مقابل 4.68 نقطة في 2018، فيما يتعلق بمؤشر "جودة الحكم" الذي يعتمد على نتائج الحوكمة بالمؤسسات الحكومية، وفي الوقت نفسه حصلت مصر على 5.19 نقطة مقابل 5.06 نقطة في مؤشر "الاقتصاد الأخضر" والذي يعتمد على نتائج التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

كما نوّه التقرير كذلك حصول مصر على 5.6 نقطة مقابل 5.51 نقطة بمؤشر "المرونة" والذي يعتمد على نتائج مرونة الحصول على التمويل والطاقة بالبلدان، كما ارتفعت درجات مصر في مؤشر "التكامل" والذي يعتمد على نتائج البلدان في التدابير التي تهدف إلى تسهيل التجارة عبر الحدود وتحسين الاتصال الجوي، لتحصل مصر على 4.43 نقطة في 2019 مقابل 4.42 نقطة في 2018، بينما استقرت درجات مصر عند 3.51 نقطة بمؤشر "الشمولية"، الذي يعتمد على نتائج البلدان في توظيف وإدماج الشباب والنساء بالأعمال التجارية وسوق العمل.