أخبار مصر | برلمانية: نتائج زيارة السيسي لألمانيا تعزز التعاون المشترك بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: نتائج زيارة السيسي لألمانيا تعزز التعاون المشترك بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بنتائج زيارة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ألمانيا ولقاءه بالعديد من قيادات الدولة ومنهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤكدة أنها جيدة للغاية وتعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكدت دور الزيارة الإيجابي، على زيادة انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، وكذلك التوافق على دعم القارة الأفريقية والمساهمة في تطويرها اقتصاديا.

وأشارت إلى أن مصر تقوم بدور كبير في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهو الأمر الذي ينال استحسان الاتحاد الأوربي.

وطالبت بضرورة استغلال الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال، للعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية ودفع عجلة التعاون الاقتصادي.