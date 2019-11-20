مصر | 5 مخالفات تمنعك من السفر.. احذرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مخالفات تمنعك من السفر.. احذرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"لا يمكنك السفر خارج البلاد"، عندما تسمع تلك العبارة ستسأل عن السبب الذي قد يمنع الأشخاص من السفر رغم أنه حق دستوري مكتسب، وتتفاجئ داخل صالات المطار بعودة بعض الأشخاص وعدم السماح لهم بالسفر.

"الخليج 365" تستعرض أسباب المنع من السفر، حيث صرح طارق العوضي، المحامي بمحاكم النقض والدستورية والإدارية العليا، أن المنع من السفر ليس عقوبة وإنما إجراء احترازي الغرض منه منع الشخص من الإفلات من عقوبة أو حكم.



وتابع: "لا يجوز منع أحد من السفر بشكل مطلق لأنه تجاوز للحق الدستوري الممنوح للأشخاص بحرية التنقل، وأن الإجراء الاحترازي بالمنع من السفر هو إجراء مؤقت يزول بزوال سببه، فإذا كان أحد المتهمين محكوم عليه بالمنع من السفر على ذمة قضية ما وثبت بها براءته هنا يسقط إجراء منعه من السفر.



واستعرض "العوضي" الجرائم أو المخالفات التي تجعل الدولة تقدم على إدراج اسم الأشخاص على قوائم الممنوعين من السفر وهم كالتالي:-

1- جميع جرائم أمن الدولة من حق النائب العام أن يأمر بمنع أي متهم من السفر خلال فترة التحقيق.

2- في قضايا الأموال العامة.

3- في قضايا الآداب.

4- في أي جناية يخشي فيها من هرب المتهم وإفلاته من المحاكمة والعقاب.

5- للزوج والزوجة أيضا الحق في منع الزوج والزوجة من السفر مثل إذا كانت الزوجة لها تقاضي الزوج في قضية نفقة فهنا تمتلك الحق في منعه من السفر.

وأشار إلى أن هناك العديد من الجهات التي تمتلك الحق في إصدار قرار المنع من السفر وهم النائب العام، وقاض التحقيق، ومحاكم الجنايات.