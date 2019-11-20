مصر | ضبط شبكة قنوات اباحية ثبت من الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شبكة قنوات اباحية ثبت من الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط شبكة قنوات اباحية ثبت من الإسكندرية.

حيث ردت لمفتشي قطاع الأمن وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية مفادها قيام صاحبي شركة أعوام ( 41 – 46 ) مقيمان بدائرة قسم سيدي جابر؛ بإدارة شركة للقنوات الفضائية ومقرها دائرة القسم وإنشاء وبث 18 قناة بينهم قنوات إباحية وكذلك باقة إباحية تحتوى على 17 قناة ويقومان بسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة ويتم تسويق المنتج من خلال: جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات وبيعه بمبلغ 750 جنيه.

وتطبيق باسم الشركة يتم تحميله على أجهزة الهواتف المحمولة مقابل مبلغ 180 جنيها "اشتراك سنوي" ويتم توزيع تلك المنتجات من خلال شركتي (شركة شحن وشركة تحويل أموال) وقد بلغ عدد العملاء حوالي 4 آلاف عميل داخل وخارج البلاد.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمقر الشركة تم ضبطهما و6 موظفين "خدمة عملاء - دعم فني" والأدوات والأجهزة المستخدمة ضمت: 4 أجهزة كمبيوتر وجهاز لاب توب تعمل كأجهزة استقبال إشارة من السيرفر الرئيسي خارج البلاد، 2جهاز سيرفر يستخدمان للتحكم في بث القنوات للعملاء، مجموعة من الهارد ديسك والفلاشات محمل عليها المحتوى المنسوخ والمقلد والأفلام الإباحية التي يتم بثها، عدد من أجهزة الريسيفر "جارى حصرها" فضلا عن حوالى2500 نظارة تستخدم لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد.

كما ضبط كميات كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية التى يتم الإعلان والترويج لها من خلال القناة، وكمية من إيصالات التحويلات المالية التي يتم تحويلها للشركة.

بمواجهة مالكي الشركة اعترفا بإدارتهما للشركة بدون ترخيص وبث الأفلام الإباحية من خلال قنواتها باستخدام الأجهزة المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.