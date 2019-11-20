شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الاثنين المقبل لبحث الموقف الأمريكي من الاستيطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه تقرر عقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارحية العرب، الاثنين المقبل، القاهره لبحث الموقف الأمريكي من الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي.

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