شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الرئيس اللبنانى يوجه كلمة تليفزيونية يتناول فيها تطورات الأوضاع بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
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