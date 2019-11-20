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غدا.. الرئيس اللبنانى يوجه كلمة تليفزيونية يتناول فيها تطورات الأوضاع بالبلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجه الرئيس اللبنانى ميشال عون، فى تمام الساعة الثامنة من مساء غد الخميس، كلمة تليفزيونية إلى اللبنانيين بمناسبة حلول الذكرى الـ 76 لاستقلال البلاد، يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة التى يمر بها لبنان.

 

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.

 

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