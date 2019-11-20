مصر تستضيف أكبر برنامج تطوعى أفريقى يضم 200 شاب وفتاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي برنامج متطوعى الاتحاد الأفريقى "الدفعة العاشرة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم اختيار 200 شاب وفتاة من مختلف الدول الأفريقية لحضور تدريب قارى بالقاهرة بالمركز الأولمبى بالمعادى فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل، وذلك فى إطار التأهل للتطوع لمدة 12 شهرًا كقيادة شابة داخل أجهزة الاتحاد الأفريقى.

يأتى البرنامج فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى بهدف تعميق وضع الشباب المصرى كعناصر رئيسية فاعلة فى تنمية قارتهم الأم "إفريقيا" وتحقيق أهدافها، وتعزيز مشاركتهم داخل مؤسسات صنع القرار الأفريقية، كما يلعب البرنامج دوراً لتبادل المهارات والمعرفة لبناء قارة أكثر تكاملاً وازدهاراً وسلمية بيد شبابها.

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يستند البرنامج إلى أجندة أفريقيا 2063 وميثاق الشباب الأفريقى فى مسألة تمكين الشباب كموارد بشرية إفريقية تسعى القارة لتنميتها.

يُذكر أن برنامج متطوعى الاتحاد الأفريقى (AU-YVC) يعد أكبر برنامج تطوعي في إفريقيا، تم تأسيسه فى عام 2010 واستضافته جمهورية مصر العربية في نسخته السابعة من خلال وزارة الشباب والرياضة عام 2016، وأشادت به مفوضية الاتحاد الإفريقى على حسن التنظيم والإخراج.

تتمثل الدول المشاركة فى الحدث في "مصر - الجزائر - انجولا - بنين - بوركينا فاسو - بورندي - كاميرون - كابو فيردى - جمهورية وسط افريقيا - تشاد - الكونغو - جمهورية الكونغو الديمقراطية - ساحل العاج - جيبوتى - غينيا الاستوائية - اثيوبيا - اريتريا - الجابون - غانا - غينيا - كينيا - ليبيريا - مدغشقر - مالاوى - مالى - وموريشيوس - موريتانيا - المغرب - موزمبيق - نامبيا - النيجر - نيجيريا - رواندا - السنغال - سيشل - سيراليون - الصومال - جنوب إفريقيا - جنوب السودان - السودان - تنزانيا - توجو - تونس - أوغندا - زامبيا - زيمبابوى - بوتسوانا - جزر القمر - إسواتينى - جامبيا - ليسوتو - ساو تومى".