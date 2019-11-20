شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع مشروع تطوير 90 عربة سكة حديد إسبانى مكيفة بورش كوم أبو راضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير النقل، ورش كوم ابوراضى ببنى سويف المتخصصة فى إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات الدرجة الاولى والثانية لمكيفة والعربات المميزة والمطورة .

وتابع الوزير أعمال التطوير الشامل لعدد 90 عربة إسبانى درجة أولى وثانية مكيفة تم الإنتهاء من تطوير عدد 18 عربة وسيتوالى الإنتهاء من باقي العربات وفقا للجدول الزمنى المحدد مما سيساهم فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب كما تابع أعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات المميزة و تفقد أقسام الورش المختلفة.

ووجه الوزير بأن يتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروج أى عربة من الورش، قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الانتاج، ومراجعه مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.

وفي لقائه بالعاملين بالورشة، أكد وزير النقل أن العمل يجرى على قدم وساق في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، مؤكدا على أن تتم كافة الأعمال على أعلى مستوى من الجودة، بالإضافة إلى العمل على زيادة متوسط الانتاج الشهرى للورش من عمرة عربات الركاب بجميع انواعها والبالغ 125 عربة شهريًا مشيدا بالجهود التى يبذلها العاملون فى الورش المختلفة لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

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