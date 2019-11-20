شكرا لقرائتكم خبر عن وفود برلمانية تتأكد من جودة وجبات السجناء فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وفود من البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين، أثناء زيارتهم ل سجن برج العرب فى الإسكندرية، على الاطمئنان على منظومة التغذية، حيث تجولوا فى مطابخ السجن.

ومن خلال "أواني" ضخمة يقف خلفها بعض النزلاء بملابسهم الزرقاء، يتم إعداد وجبات النزلاء يوميًا "الجراية"، حيث يتم إعدادها وفقًا للكميات المقررة بالجرامات وفقًا للوائح السجون، ويكون بينها لحوم مرتين على الأقل أسبوعيًا.

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وقال أحد السجناء، ممن يعملون فى المطابخ: "مهمتى هنا إعداد وجبات النزلاء برفقة مجموعة من الزملاء، حيث توفر لنا مصلحة السجون الخامات الطازجة، لنعد من خلالها الوجبات، التى تتم وفق نظام صحي".

وتأتى هذه الزيارة بعد أيام من المنتدى العالمى الثالث للسجون المصرية، الذى أقيم بطرة، ولقى إشادة ضخمة من وسائل الإعلام العالمية والمحلية، بما لمسوه من رعاية للنزلاء وتطوير السجون بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وكان سامح السايح عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه فى الإسكندرية، طالب وزارة الداخلية بتنظيم زيارة لسجون برج العرب على غرار زيارة سجون طرة فى القاهرة، مؤكدًا موافقة الوزارة على طلبه.