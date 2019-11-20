شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف سر رقصات النحل.. 10 معلومات عن العالم النمساوى كارل فريش فى ذكرى مولده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1- ولد كارل فون فريش فى النمسا فى مثل هذا اليوم 20 نوفمبر عام 1886

2 - درس الطب فى فيينا رغم أنه كان مولعا بعلم الحشرات منذ صغره.

3 - حضر محاضرات فى علم وظائف الأعضاء الحيوانية فقرر أن يعود لاهتمامه القديم، وبمجرد حصوله على شهادة الطب، درس علم الحيوان وحصل على الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1910.

4 - فى عام 1912 سافر كارل فريش إلى ميونيخ للعمل فى الجامعة كأستاذ فى علوم الأسماك.

5 - أجرى كارل فريش أبحاث عن نحل العسل واستنتج أن النحل لا يملك حاسة تذوق عالية لذلك لا يستطيع تذوق حلاوة العسل.

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6 - لاحظ كارل أن النحل يقوم بحركات غريبة بالقرب من أماكن التغذية فاستنتج أن هذه "الرقصات" طريقة للتواصل بين النحل للإرشاد على مكان الغذاء.

7 - يعد كارل واحدا من أول مترجمى رقصات النحل وقسمها لنوعين "اهتزازى ودائرى" واستنتج أنه كلما زادت عدد دورات الرقص الاهتزازى كل ما كان الغذاء على مسافة أبعد.

8 - فى عام 1925 عين كارل فريش رئيسا لقسم الحيوان فى جامعة ميونخ.

9 - فى عام 1973 حصل كارل فون فريش على جائزة نوبل فى الطب، مشاركة مع اثنين آخرين لاكتشافه المتعلق باستنباط السلوك الاجتماعى لنحل العسل.

10- توفى كارل فريش فى 12 يونيو عام 1982 عن عمر يناهز 95 عاما.