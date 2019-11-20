شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي أفكار الشباب للمشروعات الصغيرة للمشاركة بأول ملتقى لريادة الأعمال بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، اعتبارًا من الخميس، ولمدة 10 أيام، قبول أفكار الشباب الذين لديهم طموحات لبداية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في جميع المجالات، فضلا عن التقدم للمشروعات المقترحة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي يوجد لها دراسات جدوى مبسطة، تمهيدًا للمشاركة في الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، الذي من المقرر عقده منتصف ديسمبر المقبل، تحت رعاية وزير القوى العاملة، محمد سعفان.

وتتمثل المشروعات المقترحة بالجهاز ويوجد لها دراسات جدوى في مجموعة مشروعات تصنيع الأخشاب والزجاج والخزف ومكملاتها، وهي ورشة لإنتاج قطاعات خشبية مشكلة وأرابيسك، وصناعة مكملات الأثاث ومستلزمات الفتحات المعمارية (مفصلات)، وورشة لإنتاج الزجاج الزخرفى، وصناعة الأثاث المدرسى والمكاتب الخشبية، وورشة لإنتاج أدوات المائدة من الخزف والسيراميك، وصناعة الأثاث النمطى الحديث، ورشة إنتاج المستنسخات الأثرية والحلى، ومشروع تدوير مخلفات الزجاج.

كما تشمل تصنيع لعب الأطفال الخشبية، ومجموعة مشروعات تصنيع الملابس والسجاد والجلود ومكملاتها، وورشة لصناعة رباط العنق والإيشارب، وورشة لإنتاج حشو القمصان والبدل، ومصنع إنتاج جوارب، وصباغة وزخرفة الجلود الطبيعية، وصناعة منتجات جلدية، وورشة لإنتاج مواد تلميع الجلود، وصناعة المكملات للملابس المعدنية، وتصنيع الأزرار البلاستيك، وورشة لإنتاج القفازات الحرارية والصناعية، وورشة لصناعة الكليم من مخلفات مصانع الملابس الجاهزة، وتصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية، وصناعة الشرائط (كردون)، وطباعة التي شيرت.

أما مجموعة مشروعات الصناعات القائمة على التمور ومخلفات النخيل فتتمثل في تجهيز وتعبئة التمر والبلح الجاف، وصناعة عسل التمر (الدبس)، وإنتاج السماد العضوى، وإنتاج عجينه التمور، وإنتاج مربى ومرملاد البلح، وإنتاج لفائف البلح (تمر الدين)، وإنتاج سيلاج كعلف من مخلفات النخيل، وإنتاج بسكويت البلح، وإنتاج الكارينة من سعف النخيل، وإنتاج أقفاص الجريد من النخيل، وإنتاج أحبال الليف من النخيل، وإنتاج عجوة البلح محشوة بالمكسرات.

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وتشمل مجموعة مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى، فراكة أرز، وتصنيع آيس كريم، وطحن الحبوب وصناعة الأعلاف، وتجفيف فاكهة وخضراوات بالطاقة الشمسية، وإنتاج مخبوزات باستخدام فرن مطور، وتصنيع جبن أبيض، وصناعة العجائن، وطهى وتعليب الخضراوات والبقوليات، وتربية الأرانب، ومنحل (عسل نحل)، وصناعة المربات والعصائر، وتصنيع العسل الأسود، واستخلاص زيت السمسم، وأعداد وجبات شبه جاهزة من اللحوم، وتصنيع وجبات شبة جاهزة من الأسماك المفرومة، وتصنيع وانتاج الاسماك المدخنة .

أما مجموعة مشروعات التنمية الريفية فتشمل: تجفيف الفواكه والخضراوات، وتجهيز وتعبئة التمور، وتصنيع صلصة الطماطم ومشتقاتها، وإنتاج المخللات، وتصنيع المخبوزات الريفية، وتصنيع المكرونة --- س، وتجفيف المحاصيل البستانية، وإنتاج مسحوق الطماطم عالي الليكوبين، تصنيع وحدات صغيرة لبسترة وفرز الألبان للاستخدام المنزلى، وتصنيع الأدوات والمعدات الزراعية البسيطة، وصناعة الملونات الطبيعية، وصناعة الصابون والمنظفات الصناعية، واستخلاص الزيوت العطرية والطبية، وصناعة الخميرة، وصناعة الحلى من خامات البيئة، وصناعة الجلباب الشعبى والمنتجات المطرزة، وصناعة الزجاج اليدوى والمعشق، وصناعة ورق الزينة والمعلقات الزخرفية، وصناعة الورود من الحرير، وصناعة الدمى ولعب الأطفال، وصناعة السجاد من بقايا المنسوجات والملابس.

كما تشمل مجموعة دراسات تطوير وتنميط منتجات المشروعات الصغيرة: إنتاج أكسسوارات الاحذية والمنتجات الجلدية من المعدن والبلاستيك، ومنتجات جلدية، والعبوات الدوائية، وصلصة الطماطم ومصنعاتها، وتجفيف البصل والثوم، واستخلاص زيت الزيتون، واستخلاص الزيوت والعجائن الطبية والعطرية، وتنقية وتجهيز وتعبئة الأعشاب الطبية والعطرية، وإنتاج التيكيت للملابس الجاهزة، وإنتاج الكلف والأشرطة المنسوجات والأستيك للأغراض الطبية، وبدء إشعال المبات الفوريسنت Starter.

وتشمل أيضا الكروت الإلكترونية المطبوعة، وأزرار الملابس من البلاستيك والصدف، ولعب أطفال من البلاستيك، وعلب الدوبلكس الصغيرة، والعبوات البلاستيك لتعبئة وتغليف الخضراوات، وتحف من الخزف والصينى، وقطع فنية زجاجية للديكور، وإنتاج مسبوكات الالومنيوم الدقيقة، وإنتاج أكسسوارات وحليات الأثاث الخشبى، وحليات الابواب والماركات والعلامات التجارية، وإنتاج العدد اليدوية، وكسوة سلندرات الطباعة، والدباسة الخرامة وخلاعة الدبابيس، وصناعة الارابيسك للاثاث الخشبى، وإنتاج المسامير القلاووظ الدقيقة، وقص وتجهيز الورق، وإنتاج الحديد الزخرفى (الفيرفورجية)، والعبوات المعدنية (العلب الصفيح)، ومطبوعات الدعاية والاعلان (طباعة السلك سكرين).

أما مجموعة مشروعات التصنيع المتنوع فتشمل :تصنيع أكياس وشنط بلاستيك، وتصنيع أطباق المائدة من اللدائن، وورشة تصنيع الرخام، وتصنيع شمسية اليد، وإنتاج لعب أطفال ميكانيكية، ورشة تصنيع أقلام الرصاص، وصناعة قطاعات الكاوتش المطاط، وورشة لتصنيع ورق الصنفرة/ حجارة التجليخ صغيرة الحجم، وصناعة وسائل حفظ ونقل القمامة، وصناعة الشموع، وصناعة الجريد، وتصنيع الصوانى البلاستيك لتعبئة البيض، وتصنيع المنتجات الإسمنتية، وصناعة الكراسى المتحركة للمعوقين، وورشة إنتاج مستلزمات الطفل، وصناعة المعلبات الورقية، وإنتاج لعب الأطفال الخاصة بالحدائق والنوادى، وتجهيز وقص الورق، وإنتاج مجففات الشعر، وتصنيع المنتجات الفخارية، وتصنيع شنابر النظارات البلاستيك.