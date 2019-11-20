شكرا لقرائتكم خبر عن «آفاق جديدة في تطبيقات علوم السموم».. مؤتمر في طب المنصورة 4 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، بطب المنصورة، في 4 ديسمبر المقبل، المؤتمر السنوي تحت عنوان «آفاق جديدة في تطبيقات علوم السموم الإكلينيكية والطب الشرعي وتأثيره على الإنسان والبيئة»، وذلك بمدرج الدكتور إبراهيم أبوالنجا بالكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، والدكتور نسرين عمر، عميد الكلية.

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وينطلق المؤتمر برئاسة الدكتورة سحر عبدالعزيز الدكروري، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية كلية الطب بجامعة المنصورة، بحضور رؤساء شرف المؤتمر، الدكتور محمود عمرو، رئيس اللجنة العليا للسميات ومؤسس مركز السموم بالقصر العيني، والدكتور حسن الفوال، عميد كلية العلوم والهندسة الجامعة الأمريكية، ويحاضر في المؤتمر كوكبة من رؤساء أقسام الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بالجامعات المصرية وباحثين من الجامعة الأمريكية.

وقالت الدكتورة سحر عبدالعزيز الدكرورى، في بيان صحفى أن المؤتمر يعقد 3 ورش عمل عن «الأخطاء الشائعة في علاج حالات التسمم المختلفة» و«ورشة عمل عن البصمة الوراثية» و«ورشة عمل عن المسؤولية الطبية والإهمال الطبي».

وأضاف أن المؤتمر يتناول عدة محاور، مثل: «خريطة الجينوم، واستخدام جزيئات النانو في دراسة التأثيرات السمية للأدوية والسموم البيئية على الكبد، وتطبيقات الخلايا الجذعية، وتأثيرها على الأجنة، وتقييم خطورة الأعشاب والمكملات الغذائية، والجديد في الكشف المبكر عن الآثار السمية للملوثات البيئية على الأعصاب، والجديد في علاج السموم المختلفة في الأطفال، والعنف الأسري وكيفية مواجهته وكيفية الكشف الطبي الشرعي للضحايا وإثبات ذلك بالتقارير الطبية الشرعية».