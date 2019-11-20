شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقائهم «الوكيل».. وفد إندونيسي: الأزهر أهم المؤسسات الدينية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، وفدًا إندونيسيًّا برئاسة الشيخ زهر الأنام، المدير العام لمعهد التوجيه الإسلامي، لبحث سبل التعاون المشترك.

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وفي بداية اللقاء، رحب وكيل الأزهر بالوفد داخل رحاب الأزهر، مشيرًا إلى أن دولة أندونيسيا هي الدولة الوحيدة التي أنشئ فيها مركز لتعليم اللغة العربية، موضحًا أن إندونيسيا تحظى بأكبر نسبة من المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف.

وأشار إلى أن الوسطية والاعتدال والمناهج الأزهرية أسهمت إلى حد كبير في إقبال الإندونيسيين على التعليم في الأزهر الشريف.

من جانبه، قدَّم رئيس الوفد الإندونيسي الشُكر للأزهر على حسن استقبال الوفد ورعاية الطلاب الإندونيسيين، مؤكدًا أن الأزهر أهم المؤسسات الدينية في العالم وكعبة العلم الوسطي المستنير، متطلعًا لاستمرار التعاون بين الأزهر الشريف وبلاده، خاصة بزيادة مبعوثي الأزهر إليهم لينهلوا من علمهم.