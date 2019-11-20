«تعليم كفر الشيخ» تهنئ طالبة حصلت على 8 ميداليات في بطولة العالم للمكفوفين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأربعاء، التهنئة للطالبة آية محمد حمادة، بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة النور للمكفوفين، لحصولها على المركز الأول في رفع الأثقال ببطولة العالم للمكفوفين، التي أقيمت في القاهرة. وأكدت وكيل الوزارة أن آية محمد حمادة حطمت الرقم العالمي للناشئات فئة وزن 82.5 كجم، بمجموع 282.5 كجم لكسر الرقم العالمي بمقدار 17.5 كجم.

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