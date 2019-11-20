شكرا لقرائتكم خبر عن سائق قطار ينقذ أهالي من كارثة على مزلقان منوف «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت العناية الإلهية مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية من حادث كارثي، حيث تداول عدد من رواد شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يوضح توقف القطار قبل التصادم بالمارة والسيارات على مزلقان منوف من اتجاه كفر السنابسة خط قطار منوف طنطا لعدم إغلاق العامل المزلقان.

ويظهر في الفيديو توقف القطار وتوجيه السائق لعبارات اللوم إلى عامل المزلقان الذي لم يقم بدوره في إغلاق المزلقان، ولولا عناية الله لاصطدم القطار بالمشاة والسيارات التي كانت تعبر المزلقان.