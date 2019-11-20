شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للطفل.. ماذا قدم صندوق «تحيا مصر» لأطفالنا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للطفل ليمثل عيدًا للطفولة، لتعزيز الترابط الدولي والتوعية في جميع دول العالم بحقوق الطفل.

ويتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

ومنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

وبهذه المناسبة يستعرض صندوق «تحيا مصر»، ما قدمه في مجال رعاية الطفولة.

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ويأتي في مقدمة جهود الصندوق، رعاية برنامج حماية أطفال بلا مأوى «إحنا معاك»، الذي شارك من خلاله الصندوق في حماية أكثر من ٢٣ ألف طفل مأوى.

وقال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن برنامج «إحنا معاك» يعتبر سبيلَا للصندوق نحو المشاركة الفاعلة في رعاية الطفولة، من خلال عدة تدخلات قام بها، بالتعاون مع وزارة التضامن لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى.

وأضاف أنه تم تطوير أكبر ٦ دور رعاية لأطفال بلا مأوى في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والمنيا، ورفع كفاءتها وتطوير الجهاز الإداري بها، لتوفير ظروف معيشة متكاملة الأنشطة.

وأوضح أنه تم استحداث وسيلة جديدة لانتشال أكثر من ٢٣ طفل بلا مأوى من مخاطر العيش بالشارع حتى الآن، تتمثل في ١٧ وحدة متنقلة تعمل في ١٤ محافظة، تتضمن فريقًا من أطباء وإخصائيين لديهم القدرة والخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى تجهيز هذه الوحدات بوسائل ترفيه تجذب الأطفال وتسهل من مهمة دراسة حالتهم، تمهيدًا لإعادة دمجهم مع أسرهم مرة أخرى أو توجيههم إلى أحد دور الرعاية التي تم تطويرها.

في ذات السياق أطلق صندوق تحيا مصر بداية العام الجاري مبادرة «نور حياة»، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، لحمايتهم من هذه المسببات، والحد من نسب تسرب بعضهم من التعليم نتيجة ضعف النظر.

وأشار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق «تحيا مصر» إلى أن المبادرة تستهدف الكشف على نحو ٥ ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، وتوفير مليون نظارة طبية للحالات المتوقع اكتشاف إصابتها، بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، خلال الكشف الطبي.