شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: السيسي صدق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3100 فدان، لتكون على غرار مدينة العلمين الجديدة، وكذلك مشروع بشاير الخير 4 والذى يستهدف إقامة عدد 33 عمارة بإجمالي عدد 4629 وحدة على مساحة 30 فدان.

جاء ذلك على هامش قيام «أمنة»، يرافقه يرافقه المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية الخاصة بمنطقة الكسارة برشيد لمستحقيها من المواطنين، والتي كانت منطقة عشوائية يجري حاليًا تطويرها، وذلك خلال مؤتمر شعبي أقيم بنادي رشيد الرياضي، وكذلك افتتاح أعمال تعلية وتوسعة مدرسة التمريض المقامة أعلى العيادات الخارجية بمستشفى رشيد المركزي بتكلفة بلغت ٢ مليون و٣٠٠ ألف جنية.

وأكد «آمنة» أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات، وأن حجم الإنفاق على الخطة الاستثمارية والمشروعات القومية في محافظة البحيرة خلال عام واحد 26 مليار جنية و«ما حصلتش على مر العصور إن حد صرف 26 مليار جنيه جوة محافظة اسمها البحيرة، ولم يعد عندنا سوى أن نقول شكرًا سيادة الرئيس».

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يسلم عقود عدد من الوحدات السكنية الخاصة بمنطقة الكسارة برشيد لمستحقيها من المواطنين

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يسلم عقود عدد من الوحدات السكنية الخاصة بمنطقة الكسارة برشيد لمستحقيها من المواطنين

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يسلم عقود عدد من الوحدات السكنية الخاصة بمنطقة الكسارة برشيد لمستحقيها من المواطنين