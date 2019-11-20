شكرا لقرائتكم خبر عن بينها «المصري اليوم».. «الإعلاميين السياسيين» تكرم رموزًا برلمانية وصحفية 30 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم رابطة الإعلاميين السياسيين احتفالية كبرى، 30 نوفمبر الجاري، لتكريم الرموز البرلمانية، وأفضل 50 عضوًا بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، وتكريم فرسان الصحافة والإعلام، وفي مقدمتهم جريدة المصري اليوم، ضمن أفضل ٣ صحف في تغطية ومتابعة الأحداث السياسية والبرلمانية.

صرح الكاتب الصحفي محمود نفادي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس رابطة الإعلاميين السياسيين، أن الرابطة أجرت استطلاعا شارك فيه 150 صحفيًا وإعلاميًا وخبيرًا برلمانيًا أسفر عن اختيار أفضل 50 عضوًا بمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وأيضًا اختيار أفضل 3 صحف و3 مواقع إلكترونية وأفضل إعلامي وإعلامية.

وقال نفادي إن الرابطة بالتعاون مع موقع بوابة الدولة الإخبارية سوف تكرم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، السيد الشريف، وسليمان وهدان، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وأمين عام المجلس، المستشار محمود فوزي.