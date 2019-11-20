شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل وزير الداخلية الألماني بمقر إقامته ببرلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته ببرلين هورست سيهوفر، وزير الداخلية الألماني. وأكد الرئيس خلال المقابلة أن مكافحة الاٍرهاب والفكر المتطرف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار هو حق أصيل من حقوق الإنسان، يستوجب على الدول ضمانها لشعوبها، وذلك من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، ويجب على المجتمع الدولي دعم تلك الجهود لصالح الإنسانية جمعاء ولمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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