شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تطوير العشوائيات»: انتظروا اهتمام كبير بـ«رشيد» بعد مضاعفة المخصصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم الإهتمام بمدينة رشيد، وستنال نصيب كبير من مخصصات تطوير المناطق العشوائية، نظرًا لمكانتها، ورغم أن التوجيهات بالإهتمام بعواصم المحافظات.

مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظة لمضاعفة المخصصات المقررة للعمل على تنمية وتطوير كافة المناطق العشوائية وتحويلها إلى صورة أخرى في إطار رؤية مصر 2030، والعمل على تلبية كافة الاحتياجات خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال قيام «صديق» يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية الخاصة بمنطقة الكسارة برشيد لمستحقيها من المواطنين، والتى كانت منطقة عشوائية يجرى حاليًا تطويرها، وذلك خلال مؤتمر شعبى أقيم بنادى رشيد الرياضى.

وأشار «صديق» إلى أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وخاصة محدودي الدخل بمختلف المناطق النائية والمحرومة والعشوائية والغير آمنة والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم بالعمل الجاد والمستمر والبناء والتشييد.