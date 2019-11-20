شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يتفقد ورش التبين: نولي أهمية كبيرة لمشروع إعادة تأهيل 81 جرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولاته التفقدية اليوم لمتابعة المشروعات الخاصة بزيادة وتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد، ومتابعة معدلات تطوير ورش السكك الحديدية المختلفة، حيث تفقد الوزير ورش التبين للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة وصيانة الجرارات، حيث تابع أعمال عمرات وصيانة جرارات GE، والهنشل الألماني وتفقد أقسام الورشة المختلفة.

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وخلال الجولة قال وزير النقل، في تصريحات صحفية، إن هناك أهمية كبيرة لمشروع إعادة تأهيل 81 جرار «جنرال إليكتريك» الذي يتم داخل الورشة، حيث تم الانتهاء من عدد 2 جرار ودخولهم التشغيل الشهر الماضي وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع بعد إعادة تأهيلها لفترة اختبار مقدارها شهرين، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة وبه وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

وأضاف أن هذه الأعمال تتم وفقا للتعاقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وجنرال اليكتريك لتوريد 110 جرار جديد واعادة تأهيل 81 جرار كانوا متوقفين منذ عدة سنوات، حيث يتم استخدام قطع الغيار الأصلية وتتم الأعمال تحت اشراف خبراء من جنرال اليكتريك، وبأيدي عمال وفنيين مصريين، مشيرا إلى قرب وصول أول دفعة من الجرارات الجديدة المتعاقد عليها بعدد 10 جرارات جديدة، للدفعة الأولى على أن يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وعن تطوير الورش أكد الوزير أن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة، ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، حيث تعد هذه ورشة التبين احد النماذج الهامة في هذا المجال.