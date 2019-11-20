شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تعلن إنهاء إضراب 5240 عاملا بـ«ايبيكو» بعد وعد بزيادة المرتبات يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، استئناف 5240 عاملًا بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية، للعمل اليوم الأربعاء، بكامل الطاقة الإنتاجية للشركة، بمصنعي ايبيكو (1)، وايبيكو(2) بالعاشر من رمضان، بعد نجاح وزارة القوى العاملة في إنهاء إضراب العاملين، وتقريب وجهات النظر بين مطالبهم، وبين إدارة الشركة، حفاظا على هذا الصرح العظيم واستمرارا لتلبية متطلبات المرضى.

وقال وزير القوى العاملة: «إن الوزارة من خلال مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، ومنطقة عمل العاشر من رمضان، كانت تتابع عن كثب، وتشارك في المفاوضات الجارية بين العمال وإدارة الشركة على مدى أسبوع من يوم الإضراب 12 نوفمبر الجاري حتي يوم استئناف العمل اليوم الأربعاء».

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وتابع «سعفان» قائلا: «تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، والعاملين بنسبة 95% من إجمالي نسبة المضربين من عمال الإنتاج لمصانع الشركة، بالتماس إلى مدير منطقة القوى العاملة بالعاشر من رمضان، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، ورئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، لاستئناف العمل، وعودة جميع العاملين إلى عملهم بالشركة، وتعهدهم بعدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام بالعمل، وتنفيذ جميع اللوائح والقوانين التي تنظم العمل بالشركة .

وأضاف الوزير، بناءً على هذا الالتماس تم لقاء الدكتور أحمد سعيد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتوسط والتدخل طبقا للالتماس المقدم باستئناف العمل، وفي ضوء الطلبات الواردة يوم الإضراب، تم الانتهاء إلى ما يلي:-

بخصوص زيادة المرتبات وربط الحافز بالإنتاج والترقيات يتم دراستها منذ شهر يونيو 2019 والانتهاء منها بالتنفيذ في يناير 2020.

يتم صرف الأجر الإضافي طبقا للقانون.

بخصوص التأمين الصحي يتم علاج العامل كاملا بمستشفيات خاصة، وتمتع أسر العاملين بمزايا تخفيضات الشركة على نفقة العامل.

بخصوص تثبتي العمالة اليومية المؤمن عليهم بعقود عمل سيتم التثبيت على أربع أشهر حسب المتفق عليه بالجدول الزمني من الأقدم للأحدث بعقود محددة المدة .

بخصوص تنظيم ساعات العمل طبقا للقانون .

بخصوص توفير مواصلات للعاملين بالمراكز المتطرفة سيتم دراستها.

وقرر رئيس مجلس إدارة الشركة إحالة المحرضين للإضراب للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للشركة.