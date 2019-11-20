شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتراحات النواب» توافق على إعادة معاش الأرامل والمطلقات المحذوفات من «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة تقدم بها النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بإعادة معاش الأرامل والمطلقات الذين تم حذفهم مؤخراً من «تكافل وكرامة».

واستعرض وكيل المجلس مقترحه، قائلا أنه تم حذف عدد كبير من الأرامل والمطلقات خلال الفترة الأخيرة، ووقف المعاش الخاص بهم رغم أن تلك الفئات تحتاج إلى رعاية، خاصة خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي لرفع الضغط عن هذه الفئات، مشيراً إلى أن المشكله قائمة منذ أكثر من 5 شهور في مشروع «تكافل وكرامة»، لافتا إلى أنه تم إيقاف البطاقات للعديد من المواطنين بشكل عشوائي بدون دراسات سليمة.

كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة تقدم به النائب سعيد حساسين، بإنشاء وحدة تراخيص مرور بمنطقة كرداسة.

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من جانبه أعلن اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة، موافقة الوزارة على الاقتراح، ووعد بتنفيذها في الخطة المقبلة.

فيما قال اللواء ياسر مدين رئيس مركز ومدينة كرداسة والذي حضر الاجتماع نيابة عن محافظة الجيزة، أنه لا مانع لدى المحافظة لإنشاء وحدة مرور تراخيص بكرداسة.

واعتبر النائب سعيد حساسين، موافقة المحافظة ومرورة الجيزة على إنشاء وحدة تراخيص بكرداسه، خطوة مهمة لاستقرار قرى ومركز كرداسة، بعد أن تم التبرع بالأرض لإقامة المشروع، موضحا أن وجود الوحدة يؤكد استقرار الأمن بمركز كرداسة والتي يوجد بها 750 ألف نسمة وحوالي 150 ألف سيارة، وكانت التراخيص تتم في مكان بعيد بوحدة تراخيص أوسيم.

فيما أجلت اللجنة كل الاقتراحات برغبة الخاصة بتقنين أراضي واضعي اليد والتي تقدم بها النائب حمدي عبدالوهاب بشأن العقارات المقامة منذ أكثر من 50 عاما بمنطقة المعصرة وحلوان، لمزيد من الدراسة .