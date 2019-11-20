مصر | إحباط ترويج طني عصائر مجهولة المصدر في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج طني عصائر مجهولة المصدر في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 9 عدم الإعلان عن أسعار، 16 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 انتاج خبز ناقص الوزن، 22 خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجارى (مصنع عصائر) بدون ترخيص بداخله (2 طن و200 لتر) عصائر بدون بيانات، وبلغ الإجمالي 70 قضية تموينية مخالفة.

وتم الاشراف علي نقل المواد البترولية للمحطات الخدمية، وتوزيع أسطوانات الغاز للمستهلكين، ووجه مدير أمن الجيزة باستمرار تكثيف الجهود تنسيقا مع الجهات المعنية لضبط المخالفات التموينية التي شأنها زيادة العبء علي المواطنين.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

