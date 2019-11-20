مصر | بأسلحة نارية وذخيرة.. القبض على هارب من تنفيذ حكم قضائي ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلحة نارية وذخيرة.. القبض على هارب من تنفيذ حكم قضائي ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على مسجل خطر وهارب من تنفيذ حكم قضائى، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث القسم مفاداها قيام "عمرو. م. ج"، 25 سنة، عاطل، مقيم 1 شارع أحمد الروبي، دائرة قسم بولاق الدكرور، سبق اتهامه في 6 قضايا(مشاجرة، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة مسكن ) اخرهم "سلاح نارى" محكوم عليه في ذات القضية بالسجن 5 سنوات مطلوب ضبطه واحضاره في قضية "مشاجرة واطلاق اعيرة نارية "بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، امكن ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقية الية 7.62 × 39 مم، بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 44 طلقة مختلفة الأعيرة، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.