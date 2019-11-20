مصر | داخل "مصنع الكيف".. القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما 6 كيلو استروكس بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل "مصنع الكيف".. القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما 6 كيلو استروكس بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اثنين من أخطر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وبحوزتهما 6 كيلو استروكس، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفاداها قيام كل من "إبراهيم.إ. ح"، 24 سنة، عاطل، مقيم إمبابة سبق اتهامه في قضية (مشاجرة)، "حمدي. ا. ح"، 28 سنة، عاطل، مقيم إمبابة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من شقة كائنة بمنطقة أرض عزيز عزت دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية وتأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة المعلومات الواردة، وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة ضبطهما، وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد مأمورية لضبطهما برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وأمكن ضبطهما بالشقة المشار إليها وبحوزتهما 75 كيس يحوي مخدر الاستروكس، وزنت حوالي 6 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، ميزان حساس، مبلغ مالي 380 جنيها.

وتم التحفظ على المضبوطات واقتيادهما إلى ديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بما توصلت إليه التحريات وحيازتهما للمضبوطات المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

