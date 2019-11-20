مصر | "نمر العربية اتسرقت".. 3 خطوات لحماية نفسك من المساءلة وكيفية استخراج أخرى

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كثيرا ما نسمع اليوم عن شكوى العديد من المواطنين جراء سرقة لوحات سياراتهم المعدنية التي تحمل رقم السيارة، الأمر الذي أدى لفزع المجني عليهم حول غرض السارق من سرقة تلك الألواح، ويعيشون في رعب مستمر خوفا من استخدامها في الجرائم أو ما شابة ذلك.



وتستعرض "الخليج 365" الخطوات القانونية التي يجب على المواطنين اتباعها في هذة الحالة.