أخبار مصر | محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: "حل شكوى المواطن أهم إنجاز لازم تحققوه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: "حل شكوى المواطن أهم إنجاز لازم تحققوه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توجيهات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده لتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية ومواجهة المسئولين بنقاط التقصير، حيث رفض محافظ الجيزة النظر إلى أى تقارير ورقية للإطلاع على نسب ومعدلات الأداء لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، مؤكداً أن الشارع هو الفيصل فى تحديد مستوى أداء أى مسئول بالمحافظة، مشيرا أنه سيجرى يوميا جولات ميدانية مفاجئة للوقوف على المستوى.
وخلال اللقاء وجه راشد بمنع إقامة المواقف العشوائية لتأثيرها على الحركة المرورية وشن حملات على مواقف السرفيس والسعى نحو توفير قطع أراضي لإقامة مواقف عليها منعاً لوقوف السيارات بنهر الطريق وشن حملات على معارض السيارات وتنفيذ الحجز الإدارى على المنشأت المخالفة.
إضافه إلى متابعة حالة النظافة على مدار اليوم والإشراف على أداء شركات الجمع السكنى وضرورة إصلاح الأرصفة والبلدورات المتهالكة وإنهاء أى مظاهر للإهمال كلاً في نطاقه وتطوير الحدائق وتجميلها ورفع كفاءة المزروعات والمسطحات الخضراء بالجزر الوسطى وخاصه بالطرق والمحاور والشوارع الرئيسية إضافة إلى تجميل مداخل القرى وتغطية أعمدة الإنارة المفتوحة وتركيب أغطية للبلوعات وإزالة أي لافتات أو كتابات أو إعلانات تسئ للمظهر العام وتشوه شكل الجدران بالشوارع.
كما وجه بتنظيم حملات ثابته يوميا على المقاهى والمطاعم والمنشأت التجارية التى تتعدى على الطريق والإستمرار فى إجراء المعاينات لطلبات التقنين للأراضى أملاك الدولة والإسراع فى تحرير العقود للمتصالحين.
وشملت توجيهات المحافظ حصر الأسواق العشوائية الواقعة بنطاق كل حى ومركز ومدينة لتطويرها وفق الإمكانيات المتاحة أو توفير بديل حضارى لها يتناسب مع خطط المحافظة التى تنفذها فى التطوير والتجميل.