أخبار مصر | بعد الإعداد له على مدار عام.. 'الوطنية للإعلام': انعقاد مهرجان القاهرة للإعلام العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإعداد له على مدار عام.. 'الوطنية للإعلام': انعقاد مهرجان القاهرة للإعلام العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجنة متخصصة قامت بالإعداد والتنسيق لتحقيق مشاركة كبيرة من الدول العربية بالمهرجان

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن تحديد موعد لانطلاق فعاليات مهرجان القاهرة للإعلام العربي، والذي تم الاعداد لانعقاده على مدار عام، من قِبل لجنة متخصصة قامت بالتنسيق لعودة المهرجان بقوة بعد توقف دام لسنوات طويلة، وإيجاد الأرضية الخصبة لبدء أهماله بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والتي رحبت بعودة المهرجان الذي يعد ملتقى إعلامي عربي كبير لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف قضايانا الإعلامية العربية المشتركة، ولتفعيل أوجه التعاون الإعلامي المشترك بهدف الارتقاء بأدواتنا الإعلامية لمواجهة التحديات التى تواجه وطننا العربي.

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ويحظى المهرجان بمكانه فى عقول وقلوب الإعلاميين العربي منذ ان كان يطلق عليه مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون وتتزايد المشاركة به عام بعد عام ليكون مهرجان العرب و ساحتهم للمنافسة التي يُظهرون فيها خُلاصة أفكارهم وإبداعاتهم فى مختلف فنون الإعلام، فهو لقاء المبدعين العرب، بالاضافة إلى المردود الاقتصادي من خلال سوق ومعرض المهرجان، والذى يتم فيه تسويق المنتج الدرامي والبرامجى والتنسيق للإنتاج المشترك بين الهيئات الإعلامية العربية المختلفة.

ومن أهداف مهرجان القاهرة للإعلام العربى، الارتقاء بمستوى الإنتاج الإذاعى والتليفزيونى فى الوطن العربى، وتعزيز الصلات بين المبدعين العرب وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية، وتنشيط تسويق الإنتاج الإذاعى والتليفزيونى من خلال السوق الدولية للإنتاج، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال من خلال المعرض الدولى للأجهزة والمعدات.

ويقيم المهرجان عدة أنشطة أبرزها سوق القاهرة الدولية للإنتاج الإذاعى والتليفزيوني، والمعرض السنوى للإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الندوات الإعلامية، والحفـلات، ويقدم المهرجان جوائزه الذهبية والفضية والبرونزية للأعمال الفائزة في مختلف المجالات الإذاعية والتليفزيونية.