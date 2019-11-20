أخبار مصر | فور عودتها من جنوب سيناء.. وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة 'التأمين الصحي'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فور عودتها من جنوب سيناء.. وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة 'التأمين الصحي' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك فور عودتها صباح اليوم من زيارة تفقدية لعدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة الاستعدادات لتطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة، ستترأس اليوم غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن الوزيرة من المقرر أن تتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.