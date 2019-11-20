أخبار مصر | آخر تقاليع البنات.. "الحسنة الصناعية" بـ١٥٠ جنيها ولا تدخل الجنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تقاليع البنات.. "الحسنة الصناعية" بـ١٥٠ جنيها ولا تدخل الجنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دائما ما تثير جروبات البنات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدلا واسعا بين الحين والآخر بسبب ابتكار طرق تجميلية غريبة كان آخرهم "الحسنه الصناعية".

"أنا مش قدك ولا قد الحسنه اللى خدك"، بتلك الكلمات أعلنت إحدى مراكز التجميل بالزقازيق عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك وجود تقنية رسم الحسنه الصناعية بواسطة تقنية "الميكروبليدنج "، الأمر الذي لاقى رواجا واسعا على جروبات البنات فانتقل المنشور بين جروبات البنات المختلفة بطريقه ساخرة وكانت التعليقات بين السخرية والاستفسار معلقة إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"حتى الحسنة بقيت صناعية"

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وقالت أخرى "طب مفيش حسنه تفضل ليوم القيامة، ولا تدخل الجنة"، بينما علقت أخرى "بتفضل قد إيه والمواد المستخدمة".

وأوضحت إدارة المركز لـ"الخليج 365" بعض التفاصيل عن "الحسنة الصناعية" أنها عبارة عن حنة طبيعية يتم رسمها بواسطة تقنية الميكروبليدنج وترسم على الوجه أسفل الشفاه وعلى الخدود.

وتابعت: يوجد منها العديد من الألوان "الأسمر والبني و٣ درجات للبنى"، موضحة أنها لا تسبب أي مشاكل للبشرة من تهيج أو حساسية لأنها تستخدم مواد طبيعية وأنها غير ثابتة، وتتراوح مدة وجود الحسنة بين ٣ لـ ٦ شهور ومن الممكن أن تستمر لمدة عام لو استمرت على الإعادة عليها بعد فترة.