شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: لجنة لمراجعة مخلفات الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بعتاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، مرور لجنة من إدارة التحكم في الصرف الصناعي على عدد من الشركات والمصانع بالمنطقة الصناعية بعتاقة، لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي، للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة، تحت إشراف مدير إدارة الصرف الصناعي، والمهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز خليج السويس.

وأضاف «شاهين» أن ذلك يأتي في إطار تشديد الإجراءات والمراقبة على شبكات الصرف الصناعي ومحطات المعالجة، وكذا ضبط المخالفات للشركات والمصانع غير الملتزمة بمعايير وحدود الصرف الصناعي على الشبكات.

متابعة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بعتاقة

متابعة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بعتاقة

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن إدارة التحكم في مخلفات الصرف الصناعي تسعى إلى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وتحويلها من منشآت يتم فيها التخلص الآمن من الصرف الصناعي، إلى منشآت يتم فيها إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعي، مضيفا أن من أهم أهداف إدارة الصرف الصناعي بجهاز المدينة، هي مساعدة المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، للوصول إلى أفضل وضع بيئي للصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام الآمن، وليس الهدف إغلاق المنشآت الصناعية والتجارية، ونحن نفخر بصناعة مصر، ولكن بشرط أن تكون المنشآت متوافقة بيئيا، وتطبق أحكام القوانين واللوائح المنظمة.