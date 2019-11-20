شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأربعاء، إلى محافظة بورسعيد؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك فور عودتها صباح اليوم من زيارة تفقدية لعدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة الاستعدادات لتطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستترأس اليوم غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يومياً، لمتابعة تطبيق «الميكنة»، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة من المقرر أن تتفقد عدداً من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانياً، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.