شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة من فرنسا: مصر تفتح آفاقًا إبداعية جديدة تعتمد على التعدد والتنوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، أثناء مشاركتها في فعاليات منتدى وزراء الثقافة والذى يأتى في إطار الدورة الـ40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو ) بـ4 وزراء ثقافة من اليونان استليانى ميندوتى، الإمارات نورة بنت محمد الكعبى، اكتوتى رايماكلوفا (كازاخستان) ومؤمن حسن برى (جيبوتي).

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وتناولت اللقاءات بحث سبل دعم التعاون في جميع المجالات الثقافية والفنية والفكرية بين مصر وبلادهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة من خلال مشروعات تبادلية وتكثيف أوجه التعاون في مجالات الفنون وترجمات الكتب ومعرض الفن التشكيلي والكتاب والمسرح والسينما وفنون الأوبرا والطفل، بهدف فتح آفاق إبداعية جديدة تعتمد على التعدد والتنوع الثقافي وتسعى إلى تطوير الحوار بين الحضارات المختلفة، بحضور السفير إيهاب بدوى، سفير مصر بفرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وقالت «عبدالدايم» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الثقافة والفنون تعد إحدى أهم قنوات التواصل بين الأمم، مشيرة إلى أن اللقاءات تناولت ضرورة تعزيز التبادل الثقافى والفنى بما ينعكس إيجاباً على تعميق أواصر الصداقة بين مصر وشعوب هذه الدول.

وأضافت وزير الثقافة أنه تمت مناقشة عدد من المشروعات التي تهدف إلى إجراء حوار بين المبدعين، إلى جانب اقتراحات لتنظيم فعاليات تبادلية تعمل على إبراز التوجهات الفكرية الإيجابية في مختلف المجتمعات تشمل أنشطة متنوعة للأطفال والشباب وعروضا فلكلورية ومسرحية وأمسيات أدبية وشعرية وغيرها.