شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية ورياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الخميس طقس معتدل على كل الأنحاء نهاراً بارد ليلاً .

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12- 25»، إسكندرية «13- 25»، قنا «16- 28»، الأقصر «15– 29»، أسوان «17– 29» .