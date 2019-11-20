شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتراجع عن إعادة تسمية شارع بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، عن قرارها بحذف اسم شارع بورسعيد برأس البر وتعديل تسميته.

قالت المحافظ، في تصريح لها اليوم، إنها تكن كل التقدير لشعب بورسعيد، وإنه تقديرا لتضحيات وبطولات مدينة بورسعيد الباسلة واستجابة لما دار في حوار مجتمعي بين أبناء محافظة دمياط، فقد قرر المجلس التنفيذي للمحافظة الإبقاء على تسمية شارع ٩ بمدينة رأس البر والمعروف «بشارع بورسعيد» كما هو.

Advertisements

وأضافت أن المجلس التنفيذي للمحافظة تقديرا وعرفانا لما قام به الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط الأسبق، قرر إطلاق اسمه على شارع بورسعيد، وذلك تقديرا لجهوده الملموسة والمبذولة للنهوض بالمستوى الحضاري للمحافظة خلال فترة توليه قيادة المحافظة خلال الفترة من 2004 وحتى 2011.

كانت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قد شهدت مؤخرا هجوما حادا شنه ناشطون بمحافظة بورسعيد على محافظ دمياط الدكتورة منال ميخائيل بسبب قرارها إعادة تسمية شارع بورسعيد أكبر شوارع مدينة رأس البر وأشهرها على الإطلاق.

اعتبر البورسعيدية القرار عدم تقدير لقيمة وتاريخ المحافظة الباسلة التي دافع أهلها ضد العدوان، وضربت مثالا للكفاح والنضال، معتبرين قرار «ميخائيل» إساءة لتاريخ المحافظة وشعبها التي يطلق اسمها على ما يقرب من 300 شارع في كافة أنحاء العالم.