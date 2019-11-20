شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق قافلة طبية شاملة إلى «نكلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته على «فيسبوك»، الأربعاء، صورًا للقافلة الطبية الشاملة التي نظمتها جامعة القاهرة، اليوم، لقرية نكلا بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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وقال «الخشت» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن القافلة الطبية لقرية نكلا ضمت عددًا من الأساتذة في تخصصات الباطنة، والأطفال، والجلدية، والجراحة، والأنف والأذن، والنساء والتوليد، والعظام، والمسالك البولية، وقامت بتوقيع الكشف الطبي على 619 حالة من مختلف التخصصات، وقدمت العلاج بالمجان، مضيفًا أن الحالات الحرجة والحالات التي تستدعي إجراء العمليات الجراحية تم تحويلها إلى مستشفى قصر العيني.

وأشار إلى أن هذه هي القافلة الثانية التي تطلقها الجامعة خلال شهر واحد، حيث قامت الجامعة بإطلاق قافلة طبية شاملة إلى كفر حكيم منتصف أكتوبر، مؤكدًا حرص الجامعة على تنظيم القوافل الطبية للمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا انطلاقًا من قيامها بدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع لخدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم عمل ندوات تثقيفية لعدد 150 طالبا وطالبة، حول ظاهرتي التنمر والتحرش، بالإضافة إلى التوعية بالنظافة الشخصية والتغذية السليمة، كما تم عمل تثقيف صحي للمُدرسات حول الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والفحص الذاتي، والتوعية بأمراض السكر والضغط.