شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» توقف مؤقتًا قبول التراخيص الجديدة لمراكز الغوص في سيناء والبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وقفاً مؤقتاً لمدة عام لقبول التراخيص الجديدة لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية ويخوت السفاري بمحافظتي سيناء والبحر الأحمر باستثناء الحالات الآتية: مراكز الأنشطة البحرية التي تمارس نشاط الكايت سريف، والويند سيرف، والشراع ومراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية ويخوت السفارى التي تقـدمت بطلباتها إلى الإدارة المختصة بوزارة السياحة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.. وكذلك يخوت السفارى تحت الإنشاء الحاصلة على موافقة كتابية للعمل في أي مـن محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر قبل تاريخ العمل بهذا القرار، بشرط الانتهاء من الإنشاء والتقدم للوزارة للمعاينة في موعد غايته ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ويحظر إضافة أي أنشطة بحرية أو قطع بحرية جديدة إلى رخص مراكز الأنشطة البحرية السارية.

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