شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتابع عمليات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه صباح، اليوم الأربعاء، وفدا من وزارة الصحة إلى محافظة بورسعيد لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الوفد، سيترأس اليوم غرفة العمليات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحى الجديد، التى تعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً، لمتابعة تطبيق "الميكنة"، بالإضافة إلى الوقوف على معدلات تسجيل الأسر فى الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.
وأشارالبيان إلى أن الوفد سيتفقد عدداً من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التى يتم بها فتح ملفات الأسر، للوقوف على معدلات التسجيل فى الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانياً، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أى عقبات قد تواجههم.
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