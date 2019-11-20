شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: لن نسمح بإهدار المال العام وهناك مخالفات صارخة بهيئة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه لن يسمح باهدار المال العام، أو أى تجاوزات، قائلا: هناك تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوت مخالفات مالية صارخة بهيئة النظافة والتجميل، موجها رئيس الهيئة بإصلاح المعدات بالهيئة، مبديا استيائه من وجود 80% من المعدات معطلة مما ينعكس على الخدمة".

وشدد محافظ القاهرة خلال المجلس التنفيذى المنعقد الآن بمحافظة القاهرة، على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار والتوسع فى اقامة منافذ توزيع السلع الغذائية حتى يكون هناك منافسة واستقرار فى الأسعار.

وأعلن المحافظ أنه سيتم تخصيص جوائز أفضل حى لأول ثلاثة أجيال فقط لخلق روح من المنافسة بين الأحياء ،وذلك بمعرفة اللجان المشكلة من المحافظة لتقييم الأحياء على أن يتم اختيار أفضل حى على مستوى المناطق الأربعة، ويتم تكريم رؤساء الأحياء المختارين وأجهزتهم المعاونة أدبياً ومادياً.