محافظ القاهرة: لن نسمح بإهدار المال العام وهناك مخالفات صارخة بهيئة النظافة

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وشدد محافظ القاهرة خلال المجلس التنفيذى المنعقد الآن بمحافظة القاهرة، على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار والتوسع فى اقامة منافذ توزيع السلع الغذائية حتى يكون هناك منافسة واستقرار فى الأسعار.
وأعلن المحافظ أنه سيتم تخصيص جوائز أفضل حى لأول ثلاثة أجيال فقط لخلق روح من المنافسة بين الأحياء ،وذلك بمعرفة اللجان المشكلة من المحافظة لتقييم الأحياء على أن يتم اختيار أفضل حى على مستوى المناطق الأربعة، ويتم تكريم رؤساء الأحياء المختارين وأجهزتهم المعاونة أدبياً ومادياً.
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