شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يشارك فى فعاليات "قمة المعرفة" بدبى والان مع تفاصيل الخبر
وقال بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، أو الدكتور الخشت، سيلقى خلال القمة كلمة عن "دور جامعة القاهرة فى التنمية الشاملة" ومن أهم عناصرها الاستدامة وربط البحث العلمى بالتحديات التى تواجه مصر والعالم العربى، كما يشارك رئيس جامعة القاهرة، فى توزيع جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بوصفه عضو مجلس أمناء الجائزة.
وتعكس "قمة المعرفة" فى نقاشاتها الرؤية والسياسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع الجلسات نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الإقليمية والدولية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما فى ذلك الصحة والتعليم والاقتصاد، إضافة إلى السياحة والطاقة والغذاء والابتكار وغيرها من المجالات الحيوية.
يذكر أن جامعة القاهرة شاركت العام الماضى فى فعاليات مؤتمر «الاقتصاد الرقمى العربى» ف نسخته الأولى، في وضع الاستراتيجية العربية للتحول للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتقوم الإستراتيجية على التنسيق بين الدول العربية لاستخدام التغيرات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يشارك فى فعاليات "قمة المعرفة" بدبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.