شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يشارك فى فعاليات "قمة المعرفة" بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى فعاليات "قمة المعرفة" لعام 2019 فى نسختها السادسة تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات.

وقال بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، أو الدكتور الخشت، سيلقى خلال القمة كلمة عن "دور جامعة القاهرة فى التنمية الشاملة" ومن أهم عناصرها الاستدامة وربط البحث العلمى بالتحديات التى تواجه مصر والعالم العربى، كما يشارك رئيس جامعة القاهرة، فى توزيع جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بوصفه عضو مجلس أمناء الجائزة.

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وتعكس "قمة المعرفة" فى نقاشاتها الرؤية والسياسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تجمع الجلسات نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الإقليمية والدولية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما فى ذلك الصحة والتعليم والاقتصاد، إضافة إلى السياحة والطاقة والغذاء والابتكار وغيرها من المجالات الحيوية.

يذكر أن جامعة القاهرة شاركت العام الماضى فى فعاليات مؤتمر «الاقتصاد الرقمى العربى» ف نسخته الأولى، في وضع الاستراتيجية العربية للتحول للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتقوم الإستراتيجية على التنسيق بين الدول العربية لاستخدام التغيرات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة العربية.