شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر تستقبل رفات القديسة تريزا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان فى استقبال الرفات المقدس طلاب المدرسة والهيئة التعليمية، وجمهور الشعب.

أقيم القداس الإلهى الاحتفالى فى الساعة السابعة مساءً، حيث ترأس صلاة الذبيحة الإلهية المطران جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان، وشارك معه فى صلاة الذبيحة الإلهية الأب باتريك الكرملى الرئيس الإقليمى للرهبنة الكرملية في مصر، والأب إيليا الكرملى رئيس دير سانت تريزا بشبرا، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة من الكنائس المارونية.

واختتمت فعاليات اليوم بالدورة والتطواف الاحتفالى، الذى أقيم فى الشوارع المحيطة بالمدرسة، علما بأن الرفات المقدس سيتواجد اليوم الأربعاء فى الكنيسة المارونية بمصر الجديدة.

ووفقًا لسيرتها المدونة في الفاتيكان فإن القديسه الصغيره تيريزا او تيريزا الطفل يسوع ولدت في يناير عام 1873 وتوفيت عام 1897 فى ريعان شبابها لذلك، لقبت بـ " وردة المسيح الصغيرة وولدت فى مدينة الينسون الفرنسية وترهبت فى الدير فى عمر خمسة عشر عامًا، وتميزت رهبنتها بالطهارة الفائقة والوداعة كتبت قصة حياتها وسمتها " قصة نفس". Advertisements أما الأب يؤانس لحظى فقد دون سيرة القديسة تريزا وقال إن فـى ليلة عيد الـميلاد عام 1886 وهى فى سن الرابعة عشر رأت الطفل يسوع المسيح وهو يبتسم لهـا وكانت هذه نقطة تحول فـى حياتهـا حسب قولهـا مما دفعتها لحب المسيح الطفل ومحاولة التشبه به، ولهذا عُرفت بتريزا الطفل يسوع. ويستكمل: وفى 29 مايو عام 1887 أرادت أن تلبي دعوة الله، فطلبت من والدها دخول الرهبنة، وبعد معارضة والدها لفترة وافق على الفور ولكنها لاقت معارضة من بعض أفراد اسرتها وكاهن القرية وحتى أسقف المقاطعة ورئيسة الدير نفسه وذلك لصغر سنها. وأضاف: فذهبت مع والدها الى مدينة روما لــمقابلة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الثالث عشر لأخذ موافقته للدخول فى الرهبنة وهى فى سن الخامسة عشر فكان بعد حديث طفولي بريء أن قال لها البابا "ستدخلين إذا كانت هذه إرادة الله". الطفلة تريزا تنال القداسة باعتراف الفاتيكان وفى 29 أبريل عام 1923 أُعلن تطويب (تقديس) تريزا الطفل يسوع بعد أن شهد الشهود بالمعجزات التى صنعت عند الإلتجاء اليها. وفى 19 مايو عام 1925 أعلن قداستها البابا بيوس الحادى عشر بعد أن تحققت الكنيسة من عِظم العطايا التى منحتها هذه القديسة الصغيرة لـمن يلجأ اليها وطالبا صلاتها تحقيقا لوعدها من" أنها ستمطر من السماء غيثا من الورود. سأقضي سمائي فى عمل الخير على الأرض". وفـى 19 اكتوبر عام 1997 أعلن قداسة البابا يوحنا بولس الثانى أن القديسة تريزا الطفل يسوع هى معلّمة فى الكنيسة الجامعة نظراً لما تحمله كلماتها وحياتهـا من عمق روحى.

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