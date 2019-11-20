شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتى يستعرض فى موسكو تجربة دار الإفتاء فى معالجة ظاهرة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك فى محاضرة وورشة عمل حضرها الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى والأكاديمى لمفتى الجمهورية ،فى العاصمة الروسية "موسكو" حول صناعة الفتوى فى عصرنا خاصة مع كثرة نوازله ومستجداته، وأهم التطبيقات في مجال الأسرة والمعاملات المالية.
واستعرض عاشور خلال المحاضرة جهود دار الإفتاء المصرية فى معالجة ظاهرة الطلاق وقاية وعلاجًا من خلال دورات المقبلين على الزواج، ولجان الإرشاد الأسري، وفض المنازعات بالدار، وهو ما لاقى استحسانًا وارتياحًا شديدين لدى مجلس شورى علماء ومفتي روسيا نظرًا لشيوع الطلاق عندهم.
وأشار المستشار الأكاديمى للمفتى إلى اهتمام المعنيين بالفتوى فى روسيا بتجربة دار الإفتاء المصرية في معالجة الظواهر الاجتماعية ذات العلاقة بالأحكام الشرعية بما لديها من خبرة في التعامل مع الواقع والانتفاع بما ورد عن كافة أهل الاجتهاد فى حل المشكلات الاجتماعية كقضايا الطلاق وحقوق المرأة.
وأضاف أن علماء روسيا أبدوا تطلعهم إلى مشاركة دار الإفتاء المصرية فى إصدار عدة فتاوى تخص المسلمين فى روسيا، مثل: الزواج من غير المسلمات، والزواج السرى أو العرفى، وتحديد المهر، وذبح الحيوانات بالطرق الحديثة، وكذلك اهتمامهم بالدورات التى تقيمها دار الإفتاء المصرية ومحاولة استنساخها عندهم.
وقال عاشور: "إن الاتحاد العام لمفتى روسيا أكد حرصه على إرسال مجموعة من القائمين بالإفتاء عندهم للتدريب على الإفتاء لدى دار الإفتاء المصرية"، لافتًا إلى اهتمامهم الكبير بمنهج دار الإفتاء المصرية فى التحقيق فى مسائل الطلاق، والذي يساعد على التقليل من وقوع حالات الطلاق، من خلال تجربتها الواسعة فى هذا المجال وبما لا يخرج عن القواعد التى وضعها الفقهاء لذلك.
هذا، وقد ثمَّن مفتو موسكو جهود دار الإفتاء المصرية فى معالجة قضايا المجتمع الدينية من خلال الفقه الوسيع الذى هو أرفق بالناس ويتفق مع مقاصد الشرع، حسبما ذكر عاشور المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية.
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