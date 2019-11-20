شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة الخدمات الأرضية يتابع أعمال التطوير بمحطة مطار برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس مجدى محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضية، صباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية بمحطة مطار برج العرب لمتابعة سير العمل بالمحطة، وحجم إنجاز مشروعات التجديد والتطوير سواء للمعدات أو المنشآت، وأيضا للتواصل مع العاملين بالمحطة والاستماع إلى المعوقات التى تواجه سير العمل وانتظامه.

وخلال الجولة تفقد رئيس الشركة جراج النقل البرى خارج الدائرة الجمركية، وتابع حجم العمل الذى تم بمحطة الحريق وطريق الخدمة والسور الحديدى حول الجراج ومحطة الحريق، والاستماع لشرح تفصيلى عن هذه المشروعات من المهندس فادى غانم مدير المحطة.

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كما تفقد محمدين غرفة منظمى التحميل ومستوى التجديد ورفع الكفاءه بها والذى يوفر بيئة عمل مناسبة وصحية للعاملين بالمحطة، كما تفقد منطقة ال SORTING AREA، واستمع إلى شرح وافى عن نظم العمل بها وعن مدى الجهد المبذول فى أعمال التحميل نظرا لزيادة عدد الرحلات بالمحطة.

كما تفقد منطقة التحميل إلى المرور على ساحات المعدات وساحات التحميل والورش الفنية ومتابعة موقف المعدات من حيث العدد والصلاحية الفنية بالتناسب مع عدد الرحلات التى نقوم على خدمتها.