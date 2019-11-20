شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر: رفع المخلفات المتراكمة على الطرق والمحاور الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتحت إشراف لجنة من الجهاز وبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
وفي سياق آخر قال المهندس شريف الشربيني: تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، وجارٍ دراسة أماكن تجمعات المياه بالمدينة، وتكليف مسئولي الجهاز برصد هذه التجمعات، ويجري حاليًا ربطها على شبكة الصرف الصحي الرئيسية عن طريق تركيب بلاعات أمطار إضافية، ووضع حلول للتجمعات البعيدة عن شبكة الصرف الصحي.
وأضاف المهندس شريف الشربيني: يأتي ذلك في إطار جهود جهاز المدينة لمواجهة الأمطار الشديدة والسيول، مشيراً إلى أنه يجري مراجعة المعدات المتواجدة بالمدينة للتعامل مع أية حالات طارئة.
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