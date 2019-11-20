أخبار مصر

رئيس جهاز أكتوبر: رفع المخلفات المتراكمة على الطرق والمحاور الرئيسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر: رفع المخلفات المتراكمة على الطرق والمحاور الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم البدء في رفع المخلفات  المتراكمة على محاور الطرق، ومناطق الخدمات، والمناطق الشاغرة بمنطقة التوسعات الشمالية (2000 قطعة) بالمدينة، والتي تقدر بحوالي أكثر من 5 ملايين متر مكعب، وذلك للحفاظ على بيئة نظيفة ولإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

 

وأضاف رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتحت إشراف لجنة من الجهاز وبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

 

وفي سياق آخر قال المهندس شريف الشربيني: تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، وجارٍ دراسة أماكن تجمعات المياه بالمدينة، وتكليف مسئولي الجهاز برصد هذه التجمعات، ويجري حاليًا ربطها على شبكة الصرف الصحي الرئيسية عن طريق تركيب بلاعات أمطار إضافية، ووضع حلول للتجمعات البعيدة عن شبكة الصرف الصحي.

Advertisements

 

وأضاف المهندس شريف الشربيني: يأتي ذلك في إطار جهود جهاز المدينة لمواجهة الأمطار الشديدة والسيول، مشيراً إلى أنه يجري مراجعة المعدات المتواجدة بالمدينة للتعامل مع أية حالات طارئة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جهاز أكتوبر: رفع المخلفات المتراكمة على الطرق والمحاور الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا