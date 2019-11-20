شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بسرعة حصر المبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك اليوم خلال رئاسة المحافظ اليوم لاجتماع المجلس التنفيذى بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والهيئات الخدمية.
وقال المحافظ إن نسب تقديم الطلبات لايزال ضعيفا ويجب التواصل مع المواطنين وإدارة الأملاك، مشددا على ضرورة التوعية بين أصحاب العقارات المخالفة بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة، مشيراَ الى انه فور تقدم المواطن الراغب فى التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مرفقاَ بها رقمه وتاريخ القيد، ويترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه أما فى حالة رفض الطلب وإنقضاء المدة سيتم قطع المرافق عن المبانى المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات من بينها الإزالة .
كما اكد المحافظ على رؤساء الأحياء بإعلام المواطنين بما تم أمس بشأن توقيع بروتوكول تعاون واتفاق خدمة تحصيل المدفوعات والخدمات المختلفة بين المحافظة القاهرة وإحدى الشركات للخدمات الإلكترونية للاعتماد على انظمة الدفع الإلكترونية بهدف التيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تحسين مستوى التعاملات المالية الرسمية ومكافحة الفساد و فصل المواطن عن مقدم الخدمة.
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