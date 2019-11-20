شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بسرعة حصر المبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء سرعة إعداد حصر للمبانى المخالفة خلال 10 ايام خاصة مع قرب انتهاء المدة المقررة طبقاَ للقانون ٍ رقم 17 لسنة 2019 والصادر فى يوليو الماضى، الذى منح فرصة 6 أشهر للمواطنين بالتقدم بالطلبات وعرضها على اللجان الفنية والبت فيها.

جاء ذلك اليوم خلال رئاسة المحافظ اليوم لاجتماع المجلس التنفيذى بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والهيئات الخدمية.

Advertisements

وقال المحافظ إن نسب تقديم الطلبات لايزال ضعيفا ويجب التواصل مع المواطنين وإدارة الأملاك، مشددا على ضرورة التوعية بين أصحاب العقارات المخالفة بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة، مشيراَ الى انه فور تقدم المواطن الراغب فى التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مرفقاَ بها رقمه وتاريخ القيد، ويترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه أما فى حالة رفض الطلب وإنقضاء المدة سيتم قطع المرافق عن المبانى المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات من بينها الإزالة .

كما اكد المحافظ على رؤساء الأحياء بإعلام المواطنين بما تم أمس بشأن توقيع بروتوكول تعاون واتفاق خدمة تحصيل المدفوعات والخدمات المختلفة بين المحافظة القاهرة وإحدى الشركات للخدمات الإلكترونية للاعتماد على انظمة الدفع الإلكترونية بهدف التيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تحسين مستوى التعاملات المالية الرسمية ومكافحة الفساد و فصل المواطن عن مقدم الخدمة.