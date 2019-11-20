شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا ساويرس يبدأ خدمته مشرفًا على دير الخطاطبة بعد تكليف البابا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الأنبا ساويرس الأسقف العام فى الكنيسة القبطية خدمته أمس بدير القديس الأنبا بقطر بالخطاطبة عقب تكليف قداسة البابا له بالإشراف على هذا الدير إلى جانب إشرافه على ديرى القديس الأنبا موسى بالعلمين والأنبا توماس بالخطاطبة.

وقد استقبل الأنبا ساويرس أمس الثلاثاء، عدد من الأساقفة هم الأنبا هدرا مطران أسوان والأنبا ديمتريوس أسقف ملوى والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية والأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر والأنبا ثيئودسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

كان الأنبا ساويرس قد سيم أسقفًا عامًا فى شهر نوفمبر من العام الماضى، للإشراف على الأديرة الجديدة التى تحتاج إلى إشراف.