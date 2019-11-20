شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صحافة: الأمثال الشعبية تلعب دورا فى التسامح الدينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رامي عطا رئيس قسم الصحافة بأكاديمية الشروق ، إن الأمثال الشعبية تلعب دورا في التسامح الديني وقبول الآخر ضاربًا المثل بـ"القفة ام ودنين يشيلوها اتنين، يا بخت من قدر وعفي".
وأشار إلى أن بناء ثقافة التسامح عند المصريين تتطلب مشاركة كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة كذلك فإن المؤسسة التشريعية تلعب دورًا فى التصدى لخطابات الكراهية.
واعتبر عطا أن عيد النيروز عيدًا مصريًا خالصًا وليس قبطيًا ، حيث كان يتم الاحتفال به عام 1919 من كافة فئات المجتمع مضيفًا: كذلك احتفالات المصريين متطابقة فى الأفراح والأحزان مما يحدث قدرًا من السماحة وقبول الآخر.
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