شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس عن المكتبة الباباوية: مرجع للدراسات القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازك المرقسية عن أمله فى أن تصبح المكتبة الباباوية التى افتتحها أمس مرجعًا للدراسات القبطية. وقال البابا خلال افتتاح المكتبة بدير الأنبا بيشوى:" هذه المكتبة التى وضعت فى تصميم خاص والشكل الخارجي لها أخذ المعمار الموجود في زمن السيد المسيح اليونانى الرومانى وزينت المكتبة بالأعمدة العالية التى تعبر عن العظمة وعظمة المعرفة مثل معابد الكرنك ومثل اليونانية القديمة. Advertisements وتابع البطريرك: بدأ إنشاءها في عام 2017 بعد ما وجدنا التصميم المناسب وبعد عمل بعض التعديلات فيها مضيفًا؛ لدينا مشروع الكتب للأستاذ الكبير الصحفى محمد حسنين هيكل إذ تسجل كتبه صفحات فى تاريخ الوطن وأشهرها فى كتاب خريف الغضب الذى رصد أزمة البابا شنودة والسادات.



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