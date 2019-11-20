شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 47 من طلائع محافظة الغربية فى زيارة لمتحف النيل بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل متحف النيل بأسوان 47 من أبناء طليعه من أبناء محافظة الغربية، ضمن رحلات قطار الطلائع التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ليشاهدوا الصرح الحضارى والثقافى والتعرف على رسالته وأهدافه، ومشاهدة تراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان وعروس النيل.

وتم اصطحاب الطلائع فى جولة تعريفيه لقاعات المتحف المختلفه وشرح مقتنياته وتراث دول حوض النيل، حيث عبروا عن إعجابهم بالتطورات التكنولوجية والمستوى الرائع والمميز للمتحف.

ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.





47 من طلائع محافظة الغربية فى زيارة لمتحف النيل بأسوان (1)

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47 من طلائع محافظة الغربية فى زيارة لمتحف النيل بأسوان (2)



47 من طلائع محافظة الغربية فى زيارة لمتحف النيل بأسوان (3)